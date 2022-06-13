مصطفى شوبير: الربط باسم والدي؟ لن أذهب لكل شخص لأطالبه بأن يشاهد مستواي

شدد مصطفى شوبير حارس الأهلي على أنه يحاول دائما تقديم أفضل ما لديه عندما يحصل على الفرصة مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث ربط في ظل وجود اسم مثل أحمد شوبير.

وشارك مصطفى شوبير أساسيا مع الأهلي أمام المصري بالسلوم بسبب تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر وإصابة علي لطفي.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "طبيعي أن يحدث هذا الربط في وجود اسم كبير مثل أحمد شوبير الذي أتشرف بكونه والدي. لن أذهب لكل شخص وأطالبه بأن يشاهد وألا يقول هذا الكلام. أحصل على الفرص وحين ألعب جيدا سيرى الناس ذلك".

وأضاف "شاهدنا فريق المصري بالسلوم جيدا وكنا نعرف أنه فريق جيد وتعاقد مع مدرب كبير مثل أحمد رؤوف. نتشرف باللعب أمام هؤلاء اللاعبين".

وتابع "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة لأننا حللناهم جيدا كما نفعل أمام أي فريق. يجب أن نحترم المنافس دائما".



















































































































وعن حفاظه على نظافة شباكه وحالة التربص المحتملة إن تلقى هدفا قال: "لو فزنا 2-1 أو 4-1 سيتحدث الناس عن ذلك. لا يهم كم سنسجل المهم كم سنستقبل. لا يوجد حارس في العالم لا يتلقى الأهداف، ولكن هذا عملنا كحراس ونحن نحاول، من الوارد أن يكون التوفيق حاضرا ومن الوارد أن يغيب".

واستكمل "على سبيل المثال تيبو كورتوا أفضل حارس في العالم. بدايته مع ريال مدريد لم تكن جيدة ولكنه واصل العمل ووجد الدعم أمام الانتقادات، كما يحدث معي في منظومة الأهلي. الآن أصبح هذا الحارس 99% من فوز ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال".

وواصل "أشاهد نفسي مرة أخرى مع مدرب الحراس ميشيل يانكون لأعرف أخطائي وأفعل ما يمكنني فعله للتحسن".

وعن الأجواء بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد قال شوبير: "اللاعبون يشعرون بالحزن والتأثر ولكنهم كبار ويعرفون كيف يخرجون من أثر هذه الهزيمة ولا ينتظرون مني النصيحة".

واختتم "الأهلي خسر النهائي مرتين على التوالي (2017 و2018) ثم عاد وفاز بالبطولة مرتين متتاليتين وكان على وشك الفوز بالثالثة، وفي 2012 و2013 فاز بها مرتين على التوالي أيضا".

ويلعب الأهلي مع إيسترن كومباني الأربعاء المقبل في الدوري قبل مواجهة الزمالك 19 يونيو.

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