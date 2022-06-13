مباريات الإثنين 13-6-2022.. الزمالك في الكأس وحسم بطاقة مواعيد مونديالية

تتواصل عجلة المباريات الدولية في الدوران اليوم الإثنين، دون أن نغفل عن المباريات المحلية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 13 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

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كأس مصر

في كأس مصر للموسم الجديد، يلتقي الزمالك بالداخلية على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

تصفيات المونديال

وفي تصفيات كأس العالم، تلعب أستراليا خامس آسيا أمام بيرو خامس أمريكا الجنوبية لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم عبر الملحق، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 في الثامنة مساءً.

تصفيات أمم إفريقيا

وتتواصل مباريات القارة السمراء عندما يحل المغرب ضيفا على ليبيريا في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3.

كما تحل نيجريا ضيفة على ساو تومي وبرينسيبي في الثالثة عصرًا، وتلعب سيراليون أمام غينيا بيساو في السادسة مساءً.

دوري الأمم الأوروبية

في قمة مباريات اليوم تبحث فرنسا عن فوزها الأول عندما تستقبل كرواتيا في التاسعة إلا ربع مساء، مباراة تُنقل عبر UEFA TV.

وعبر نفس المنصة، تُنقَل مباراة الدنمارك وسويسرا في نفس التوقيت.

كلاسيكو السلة

في التاسعة مساءً يستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة.

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