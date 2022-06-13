عبد الرؤوف: لعبنا مباراة رائعة أمام الأهلي.. وأمر وحيد أحزنني من لاعبي المصري بالسلوم

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي أمام المصري بالسلوم

أشاد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق المصري بالسلوم بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الأهلي في كأس مصر.

وخسر المصري بالسلوم بهدف دون مقابل أمام الأهلي ضمن مباريات دور الـ32 من نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

وقال عبد الرؤوف عبر قناة صدى البلد: "درسنا الأهلي بشكل جيد خلال الفترة الماضية وحاولنا مجاراته خلال اللقاء، وأشكر اللاعبين على ما قدمناه".

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وأضاف "الأهلي لعب بلاعبين كبار مثل كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمود وحيد لذلك سعيد بما قدمه اللاعبين وأعتقد أنه كان أمامنا تحقيق الأفضل".

وعن تسديد لاعبيه من خارج منطقة الجزاء كشف "لم أمنح اللاعبين تعليمات خاصة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء رغم غياب حارسي المرمى الأساسي والاحتياطي".

وكشف عبد الرؤوف "الأمر الوحيد الذي أحزنني أنه كان بالإمكان تحركنا والتحول الفردي بصورة أفضل من ذلك لكن إجمالا أشكرهم فهم يلعبون أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وشدد "لم يكن بالإمكان فتح الملعب أمام الأهلي وبالطبع أداء مقبول في النهاية".

وتابع عبد الرؤوف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحن في نهاية الموسم الذي بدأ في سبتمبر الماضي عكس الدوري الممتاز فالموسم لا يزال في منتصفه، أرى أننا كنا نسير بصورة بدنية رائعة حتى الدقيقة 95".

وواصل "هدف الأهلي جاء بتوفيق كبير مع خطأ في تمركز اللاعبين من الناحية الدفاعية".

واختتم تصريحاته "أتمنى من الإدارة استمرار الجهاز الفني، أتولي منصب الرجل الأول منذ ستة أشهر وأرى أن الفريق حظوظه ستكون أكثر من 90% في الموسم المقبل".

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