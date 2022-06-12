في ذكرى هبوط العدالة.. صعود باليرمو للدرجة الثانية في إيطاليا

صعد نادي باليرمو إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بفوزه على ضيفه بادوفا بهدف دون رد في ملعب رينزو باربيرا بإياب نهائي الملحق.

وسجل ماتيو برونوري هدف الصعود من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

ليكرر باليرمو فوزه على بادوفا بعد أن هزمه ذهابًا بنفس النتيجة قبل أسبوع.

وشهدت المباراة إشهار بطاقتين حمراوين في وجه ثنائي بادوفا: رونالدو، وكارلو بيلاجاتي في الدقيقتين 56 و+91.

وهبط باليرمو من الدرجة الأولى في 2016\2017، قبل أن يسقط للدرجة الرابعة بسبب إفلاسه في 2019\2020.

في المقابل عجز بادوفا عن الصعود تحت قيادة ماسيمو أودو لاعب منتخب إيطاليا وميلان السابق، كما يحرس مرماه أنطونيو دوناروما شقيق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن تستحوذ مجموعة "سيتي" لكرة القدم المالكة لعدة أندية عالمية على رأسها مانشستر سيتي، على باليرمو عقب صعوده للدرجة الثانية.

العدالة هبطت على ستاد باليرمو من جديد 🙏⚽️ باليرمو يتأهل لدوري الدرجة الثانية في إيطاليا بعد الفوز في الملحق على بادوفا. 🌟 الفريق هبط للدرجة الرابعة بنهاية موسم 2018-19 بسبب مشاكل مالية. 🇮🇹 pic.twitter.com/UTGJKyrY52 — FilGoal (@FilGoal) June 12, 2022

في ذكرى سقوط العدالة

للمصادفة، فـ 12 يونيو هو ذكرى "سقوط عدالة السماء على استاد باليرمووو" كما نقلها إلى مسامعنا الراحل محمود بكر.

في 12 يونيو 1990، خرجت مصر بتعادل تاريخي أمام هولندا في ملعب رينزو باربيرا الذي شهد صعود باليرمو للدرجة الثانية بعد 32 عامًا بالتمام والكمال.

واحتل باليرمو المركز الخامس في الدوري الإيطالي الممتاز عام 2010 كأفضل مركز في تاريخه، كما حصل وصيفًا لـ كأس إيطاليا 3 مرات آخرها في 2011.

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