رابطة الأندية تعلن تعديل موعد خمس مباريات في الدوري

أعلنت رابطة الأندية تعديل موعد خمس مباريات في الدوري الممتاز بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقررت الرابطة تعديل موعد بعض المباريات في الجولتين 22 و23 لتقام في السابعة مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا.

وجاءت المباريات التي تم تعديلها كالتالي:

الجولة 22

الجمعة 17 يونيو

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - ستاد المقاولون العرب

السبت 18 يونيو

المصري أمام الجونة - ستاد برج العرب

الأربعاء 22 يونيو

إيسترن كومباني أمام بيراميدز - ستاد بترو سبورت

الجولة 23

الاثنين 27 يونيو

الجونة أمام إيسترن كومباني - ستاد خالد بشارة

الثلاثاء 28 يونيو

غزل المحلة أمام الإسماعيلي - ستاد غزل المحلة

🚨 تعديل مواعيد بعض المباريات من الجولة 22 والجولة 23 نظراً لإرتفاع درجات الحرارة#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/udaQ571ESt — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 12, 2022

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