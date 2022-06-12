خبر في الجول – تشخيص مبدئي مطمئن لإصابة محمود علاء
الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:07
كتب : أحمد الخولي
كشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء مدافع منتخب مصر عن تشخيص مطمئن.
محمود علاء
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء هو كدمة في الكاحل وحالته مطمئنة.
محمود علاء غادر مران منتخب مصر صباح اليوم الأحد مصاب في كوريا.
وإذا غاب محمود علاء عن مصر أمام كوريا، فإن إيهاب جلال سيتوفر له أربعة قلوب دفاع آخرين في قائمة منتخب مصر، هم محمود حمدي "الونش"، وياسر إبراهيم، وباهر المحمدي، وأيمن أشرف.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء، في مباراة ودية دولية.
محمود علاء شارك في مباراة منتخب مصر الماضية أمام إثيوبيا، إذ خسر الفراعنة بهدفين.
ويملك صاحب الـ31 عاما 16 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ عام 2012.
نرشح لكم
رسالة من تريزيجيه إلى إيهاب جلال ركلتا جزاء وطرد ملغي.. المصري يبدأ عهد حسام حسن بالفوز الأول بعد 9 مباريات مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المصري بالسلوم.. تألق جديد من حارس مرمى الضيوف قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام الداخلية.. وتواجد كبير للشباب خبر في الجول - غياب موسيماني.. سامي قمصان يقود الأهلي ضد المصري بالسلوم تشكيل الأهلي- حسام حسن وزياد طارق أساسيان أمام المصري بالسلوم في الكأس التشكيل - أحمد عبد الفتاح يحرس مرمى المصري بالسلوم أمام الأهلي سيراميكا كليوباترا يضم السكران في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
رسالة من تريزيجيه إلى إيهاب جلال 20 دقيقة | الكرة المصرية