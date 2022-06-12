خبر في الجول – تشخيص مبدئي مطمئن لإصابة محمود علاء

كشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء مدافع منتخب مصر عن تشخيص مطمئن.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء هو كدمة في الكاحل وحالته مطمئنة.

محمود علاء غادر مران منتخب مصر صباح اليوم الأحد مصاب في كوريا.

وإذا غاب محمود علاء عن مصر أمام كوريا، فإن إيهاب جلال سيتوفر له أربعة قلوب دفاع آخرين في قائمة منتخب مصر، هم محمود حمدي "الونش"، وياسر إبراهيم، وباهر المحمدي، وأيمن أشرف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء، في مباراة ودية دولية.

محمود علاء شارك في مباراة منتخب مصر الماضية أمام إثيوبيا، إذ خسر الفراعنة بهدفين.

ويملك صاحب الـ31 عاما 16 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ عام 2012.