خبر في الجول - بسبب الإصابة.. اقتراب ثنائي الزمالك من الغياب عن المشاركة أمام الداخلية

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 22:23

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم - الزمالك

يقترب محمد أوناجم وحازم إمام من الخروج من قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الثنائي يقترب من الخروج من حسابات الجهاز الفني لمباراة الداخلية بسبب استمرار التأهيل والعلاج الطبي.

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وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة المصرية للاتصالات الودية.

وسيتم حسم موقف الثنائي في المران الأخير، غدا السبت قبل إعلان القائمة.

وعانى حازم إمام من الإصابة بشد خفيف، بينما أوناجم تعرض لكدمة في القدم.

وسيلعب الزمالك المباراة بدون اللاعبين الدوليين الذين تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان الزمالك قد وصل إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز على أسوان في مباراة قبل النهائي.

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