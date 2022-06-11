في الجول يكشف سبب غياب علي لطفي ووليد سليمان عن الأهلي أمام المصري بالسلوم

يغيب الثنائي علي لطفي ووليد سليمان عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب علي لطفي هو وجود كيس زلالي والتهاب في الأوتار بمعصم اليد.

الحارس تواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية بالرغم من ذلك وحذره الأطباء من الاستمرار على هذا الوضع.

وبدأ علي لطفي كورسات حقن بالبلازما وعلاج طبيعي.

ويسابق علي لطفي الزمن للحاق بمباراة إيسترن كومباني في الدوري الأربعاء المقبل 15 يونيو.

على الجانب الآخر، يغيب وليد سليمان عن قائمة الأهلي في المباراة بسبب الإصابة بكدمة في القدم.

وأعلن الأهلي في وقت سابق قائمته لمواجهة المصري بالسلوم.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – بدر بانون – محمد نصير – أحمد عبد النبي – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: محمد محمود – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد عبد القادر – محمد فخري – محمد أشرف – زياد طارق – طاهر محمد – حسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – محمد شريف

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