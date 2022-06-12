تشكيل إسبانيا – أسينسيو أساسي أمام التشيك لأول مرة منذ عام ونصف

الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - إسبانيا

يبدأ ماركو أسينسيو أساسيًا في منتخب إسبانيا بالمواجهة أمام التشيك بملعب لاروساليدا بمدينة مالاجا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويبدأ أسينسيو لأول مرة منذ ظهوره أساسيا أمام هولندا في نوفمبر 2020.

وشارك أسينسيو كبديل في آخر مباراتين أمام التشيك وسويسرا بعد غياب طويل عن المنتخب.

ويلعب أسينسيو على حساب بابلو سارابيا وفيران توريس، كما يعود رودري لخط الوسط على حساب سيرخيو بوسكيتس.

وعاد لويس إنريكي لتغيير خط دفاعه بالكامل مرة جديدة كما اعتاد في كل مباريات هذا التوقف الدولي.

وتمتلك إسبانيا 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تأتي التشيك ثالثة بأربع نقاط.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – إيريك جارسيا – إينييجو مارتينيز – ماركوس ألونسو

الوسط: كارلوس سولير – رودري – كوكي

الهجوم: ماركو أسينسيو – ألفارو موراتا – داني أولمو

تشكيل التشيك:

حراسة المرمى: أليش ماندوس

الدفاع: ديفيد زيما – ياكوب برابيتش – فاكلاف يميلكا

الوسط: فلاديمير كوفال – ميتشال ساديليك – توماس سوتشيك – ياروسلاف زيليني

الهجوم: فاكلاف تشيرني – يان كوتشتا – ياكوب بيشيك

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