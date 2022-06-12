سيراميكا كليوباترا يضم السكران في صفقة انتقال حر

الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:37

كتب : بسام أبو بكر

عبد الرحمن السكران مع أحمد سامي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عبد الرحمن السكران مهاجم بتروجت في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

ودعم سيراميكا كليوباترا صفوف الهجوم للموسم المقبل بعد انتهاء منافسات الدرجة الثانية.

وجاء التعاقد مع السكران بناء على ترشيح أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب فنيا وبدنيا.

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وأشار طارق أبو العنين المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا إلى أن التعاقد حرصا من النادي على تلبية طلب الجهاز الفني.

وكشف أن سيراميكا كليوباترا يسعى لتوفير كافة الاحتياجات من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر بعد خوض 21 جولة في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام فاركو في مسابقة الدوري.

أما بتروجت فأنهى مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وصعد الداخلية من مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة ليضمن تواجده في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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