توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة

الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

ناهويل مولينا

يبحث برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية عن خيار إضافي لدعم مركز الظهير الأيمن، الذي يشغله داني ألفيش المتقدم في العمر، وسيرجينو ديست الذي يعاني من الإصابات المتكررة.

الخيار الثالث هو سيرجي روبرتو الذي أصيب لوقت طويل أيضا خلال الموسم.

وبحسب "توتوسبورت" فإن برشلونة وضع عينه على هدف جديد من الدوري الإيطالي، وهو الأرجنتيني ناهويل مولينا لاعب أودينيزي.

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وكان الفريق الكتالوني يستهدف سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، إلا أن ناديه لن يسهل عملية رحيله.

وقاد بحث المدير الرياضي ماتيو أليماني إلى مولينا البالغ من العمر 24 عاما، ليخوض برشلونة المنافسة على ضمه ضد يوفنتوس، وسط اهتمام من أرسنال وأتلتيكو مدريد.

وتشير التقارير إلى تقدير سعر اللاعب بقرابة 30 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب إلى 30 يونيو 2026.

ولعب مولينا 37 مباراة بقميص أودينيزي، بواقع 2784 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5، ليفرض نفسه على قائمة ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين.

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