دياز: إبراهيموفيتش مثل الأب لنا ويجعل اللاعبين أفضل

الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان

شدد براهيم دياز على أهمية زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان مشيرا إلى أنه يجعل كل اللاعبين أفضل.

وكان السويدي المخضرم البالغ من العمر 40 عاما جزءا مهما من تشكيل الروسونيري والذي حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وسجل إبراهيموفيتش ثمانية أهداف في 23 مباراة بالدوري الإيطالي ويعتبر شخصية رئيسية في غرفة الملابس.

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وقال دياز في تصريحات لصحيفة ماركا: "إبراهيموفيتش في عمر والدي لكنه لا يزال يحدث فارقا".

وشدد "بالنسبة لي هو مثل الأب في غرفة الملابس، جعل حياتي أسهل لأنه عندما يمتلك الكرة فأنا مضطر لتمريرها إليه حتى لا يغضب".

وتابع لاعب ريال مدريد المعار "هو لاعب لا يصدق حقا، يتمتع بـ (كاريزما) رائعة ويحب الفوز دائما".

واختتم تصريحاته "إبراهيموفيتش يحب العمل في التدريبات وينقل ذلك أيضا إلى الآخرين، إنه يجعل كل اللاعبين أفضل لأنه يدفعك لتقديم أفضل ما لديك".

وكافح دياز -22 عاما- لترك انطباع قوي في ميلان هذا الموسم.

وخاض الإسباني 31 مباراة في الدوري الإيطالي بإجمالي 1871 دقيقة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وانضم دياز معارا من ريال مدريد حتى صيف 2023.

واستعار ميلان دياز لأول مرة في صيف 2020 لمدة موسم قبل أن يتم تمديد الإعارة لموسمين آخرين.

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