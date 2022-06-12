تقرير: برشلونة يتقدم في سباق التعاقد مع كوليبالي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

يتقدم برشلونة في سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وارتبط اسم كوليبالي بالعديد من الأندية الكبرى خاصة وأن تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن نابولي قد حدد 40 مليون يورو لبيع المدافع السنغالي.

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وكشف ألفريدو بيدولا صحفي لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن برشلونة يضع كوليبالي على رأس الصفقات التي يرغب الفريق الكتالوني في الدعم بها.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن برشلونة الذي لم يتوقع أحد دفعه 55 مليون يورو في يناير للتعاقد مع فيران توريس، قادر على فعل الأمر نفسه مع كوليبالي.

وتابع صحفي لاجازيتا أن تشيلسي يعتبر أبرز المنافسين لبرشلونة على صفقة كوليبالي.

ويتعين على برشلونة في الوقت الحالي العمل بجد في المفاوضات مع كوليبالي وليس فقط في توفير أموال الصفقة.

وخاض كوليبالي 34 مباراة مع نابولي في الموسم المنقضي ونجح في المساهمة في ستة أهداف رغم مركزه كمدافع.

وانتقل كوليبالي إلى نابولي من جينك البلجيكي في صيف 2014 واستمر مع فريقه الإيطالي لمدة ثماني سنوات.

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برشلونة نابولي كاليدو كوليبالي
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