أبو سليمة أساسيا بعد 640 يوما.. 4 تغييرات في تشكيل حسام حسن الأول مع المصري أمام المنصورة

الأحد، 12 يونيو 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

حسام حسن

14 يوما بعد قيادة مران الفريق، وبعد 30 دقيقة من الإعلان الرسمي عن توليه المنصب، حسام حسن يعلن عن تشكيل المصري الأول تحت قيادته أمام المنصورة في دور الـ32 من كأس مصر على استاد برج العرب.

وتواجد إسلام أبو سليمة في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ 10 سبتمبر 2020، أي بعد سنة وتسعة أشهر وثلاثة أيام.

وجلس أحمد الشيخ وعمرو مرعي وأحمد حمودي ومحمد عنتر على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: هيثم لعيوني - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا

أمامهما: عموري - إلياس جلاصي - محمد جريندو

خط الهجوم: أوستن أموتو

ويجلس على دكة البدلاء:

محمد شحاتة - أحمد علاء - محمد عنتر - مصطفى سلطان - حسين رجب - حجاج عويس - أحمد الشيخ - أحمد حمودي - عمرو مرعي.

وتولى حسام حسن تدريب النادي المصري للمرة الرابعة في مسيرته قبل 14 يوما، لكن الصفحة لم تعلن الخبر بسبب المشاكل مع معين الشعباني المدرب التونسي لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ المصري عبر "فيسبوك" أن الإدارة أنهت إجراءات استخراج البطاقة الخاصة بالجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويتكوّن جهاز حسام حسن من إبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا، ومحمد عنان طبيبًا للفريق.

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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