بحثا عن العودة السريعة.. ليفانتي يتعاقد مع التونسي مهدي النفطي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن تعاقده مع التونسي مهدي النفطي لقيادته تدريبيًا بدايةً من الموسم المقبل.

وذكر ليفانتي أن النفطي وقّع على عقدٍ يربطه بالفريق لمدة موسم، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين حال تحقيقه الصعود للدوري الإسباني الممتاز.

وهبط ليفانتي إلى دوري القسم الثاني الإسباني بنهاية الموسم الماضي بعد إنهائه المسابقة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 35 نقطة.

ويسعى ليفانتي لتحقيق عودة فورية إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وبدأ ليفانتي الموسم الماضي مع المدرب باكو لوبيز، قبل أن تتم إقالته ويعوضه خابيير بيريرا، لكنه أقيل بدوره بعد شهر واحد.

وتولى ما تبقى من الموسم الإيطالي أليسيو ليشي الذي تم تصعيده من الفريق الرديف وحقق نتائج مميزة لم تكن شفيعة في النهاية لبقاء الفريق.

مسيرة إسبانية

النفطي (43 عامًا) يمتلك 46 مباراة دولية كلاعب مع منتخب تونس، وتوج مع الخضرا بكأس الأمم الإفريقية 2004.

وتنقل النفطي كلاعب بين عدة أندية أبرزها تولوز وبيرمنجهام سيتي، لكن فترته الأطول كانت في الملاعب الإسبانية رفقة راسينج سانتاندير، وبلد الوليد، ومورثيا، وقادش.

في 2016 انطلقت مسيرة النفطي كمدرب ومن الملاعب الإسبانية أيضًا عندما قاد ماربيّا.

وتنقل النفطي لاحقًا بين ميريدا، وباداخوز، ولوجو، وليجانيس، مع فترة قصيرة رفقة النجم الساحلي.

واحتل ليجانيس المركز 12 في دوري الدرجة الثانية الإسبانية الموسم الماضي تحت قيادة النفطي برصيد 54 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب مراكز ملحق الصعود.

وقاد النفطي فريق ليجانيس في 32 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في 11، وخسر 8 مرات.

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