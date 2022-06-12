سلبية مسحة منتخب مصر في كوريا الجنوبية

الأحد، 12 يونيو 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

تدريب منتخب مصر في كوريا الجنوبية

جاءت نتيجة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها المنتخب الوطني سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في مباراة ودية.

يأتي ذلك في إطار استعدادت كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس العالم 2022.

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وخاض منتخب مصر مرانه الأول بعد وصول البعثة إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم.

ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

وضم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر لمواجهة كوريا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

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