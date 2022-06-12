لاعب منتخب بلغاريا يخضع لجراحة في المخ بعد حادث الحافلة

الأحد، 12 يونيو 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - بلغاريا- إيطاليا

أفاد الاتحاد البلغاري لكرة القدم يوم الأحد بأن تودور نيديليف لاعب وسط المنتخب البلغاري خرج من العناية المركزة بعد الخضوع لعملية جراحية.

وأصيب اللاعب في الحادث الذي وقع لحافلة منتخب بلغاريا قبل مواجهة منتخب جورجيا في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح بيان الاتحاد البلغاري أن اللاعب أصبح واعيا بعد أن لخضع لجراحة في الجمجمة.

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وسارت العملية الجراحية بشكل جيد.

ولم يحدد الأطباء موعد محدد لخروج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وقال شوت إنجوروكوفا الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية: "لقد كانت عملية جراحية خطيرة، علينا ألا نتسرع في أي شيء".

وأضاف "الشيء الأهم حاليا هو أن يتحلى تودور بالهدوء حتى يتعافى سريعا".

الحادث الذي تعرضت له بعثة منتخب بلغاريا لم يشهد إصابة أي شخص آخر.

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