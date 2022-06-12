بيرلو مدربا لـ فاتح كاراجومروك التركي

أعلن نادي فاتح كاراجومروك التركي تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق في الموسم المقبل.

وأشار النادي إلى أن بيرلو قد وقع على عقد لمدة عام واحد بداية من شهر يوليو المقبل وسيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديمه يوم 14 يونيو.

ويعد كاراجومروك هو الفريق الثاني الذي يتولى بيرلو مسؤوليته خلال مسيرته التدريبية.

الفريق كان قد أنهى الموسم المنقضي في المركز الثامن في جدور ترتيب الدوري التركي.

وكان بيرلو قد تولى تدريب يوفنتوس في موسم 2020/2021 في تجربته التدريبية الأولى.

وقاد بيرلو يوفنتوس خلال 52 مباراة وتمكن من تحقيق الفوز في 34 وتعادل في 10 وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

وأنهى يوفنتوس الموسم تحت قيادة بيرلو في المركز الرابع في الدوري الإيطالي وأقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

بينما تمكن بيرلو من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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