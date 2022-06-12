سفير مصر في كوريا: إيهاب جلال قاد مران المنتخب بشكل طبيعي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 15:44

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال مع منتخب مصر

كشف خالد عبد الرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية عن قيادة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني لمران الفراعنة عقب ساعات من الوصول.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية قبل ساعات، استعدادا لخوض مباراة ودية ظهر الثلاثاء.

وقال عبد الرحمن عبر إذاعة ميجا إف إم: "إيهاب جلال قاد مران المنتخب ولم يظهر عليه أي علامات غضب ويؤدي مهمته الفنية باحترافية".

أخبار متعلقة
"فيفا" يناقش إمكانية تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في كأس العالم مدرب السنغال: بايرن هو المكان الأمثل لـ ماني بعثة منتخب مصر تصل إلى كوريا الجنوبية

وأضاف "إيهاب جلال مثل الجندي يؤدي مهمته الوطنية مع منتخب بلاده".

وأكمل "الإعلام الكوري مهتم بالمباراة ويتطلع للمواجهة المهمة بين منتخب بلادهم ومصر".

وأضاف: "درجة الحرارة الآن مابين 17 لـ 26 ومن المتوقع سقوط أمطار غدا ودرجة الحرارة يوم المباراة ستكون مابين 17 لـ 27".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر سيخوض مرانه الرئيسي غدا على ملعب المباراة".

اقرأ أيضا

نونيز على بعد خطوة من ليفربول

مؤامرة ضد اتحاد الكرة؟

مدرب إثيوبيا: غياب صلاح لم يؤثر على منتخب مصر

كل تصريحات رئيس اتحاد الكرة في ليلة مثيرة

منتخب مصر إيهاب جلال كوريا الجنوبية
نرشح لكم
ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 قبل 90 دقيقة من أول لقاء وبعد 14 يوما من تولي حسام حسن القيادة.. المصري يعلن عودة "أفندينا" وكيله: مهند لاشين لم يحصل على جنيه من الزمالك.. والمفاوضات مع الأبيض لم تكن جدية خبر في الجول - حالة من الحزن تسيطر على إيهاب جلال بسبب تصريحات جمال علام بعثة منتخب مصر تصل إلى كوريا الجنوبية الكومي: هناك مؤامرة ضد اتحاد الكرة.. والتوفيق خان علام في حديثه عن إيهاب جلال رئيس المصري بالسلوم: الأهلي بمن حضر والمباراة فرصة لاكتشاف مواهب فريقنا جمال علام ينفي إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر
أخر الأخبار
ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 19 دقيقة | حكايات في الجول
لاعب منتخب بلغاريا يخضع لجراحة في المخ بعد حادث الحافلة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل 90 دقيقة من أول لقاء وبعد 14 يوما من تولي حسام حسن القيادة.. المصري يعلن عودة "أفندينا" 40 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: مهند لاشين لم يحصل على جنيه من الزمالك.. والمفاوضات مع الأبيض لم تكن جدية 49 دقيقة | الكرة المصرية
سلبية مسحة منتخب مصر في كوريا الجنوبية ساعة | منتخب مصر
بيرلو مدربا لـ فاتح كاراجومروك التركي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - حالة من الحزن تسيطر على إيهاب جلال بسبب تصريحات جمال علام ساعة | منتخب مصر
مدرب المغرب يستدعي ثنائي الوداد لمباراة ليبيريا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية