سفير مصر في كوريا: إيهاب جلال قاد مران المنتخب بشكل طبيعي

كشف خالد عبد الرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية عن قيادة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني لمران الفراعنة عقب ساعات من الوصول.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية قبل ساعات، استعدادا لخوض مباراة ودية ظهر الثلاثاء.

وقال عبد الرحمن عبر إذاعة ميجا إف إم: "إيهاب جلال قاد مران المنتخب ولم يظهر عليه أي علامات غضب ويؤدي مهمته الفنية باحترافية".

وأضاف "إيهاب جلال مثل الجندي يؤدي مهمته الوطنية مع منتخب بلاده".

وأكمل "الإعلام الكوري مهتم بالمباراة ويتطلع للمواجهة المهمة بين منتخب بلادهم ومصر".

وأضاف: "درجة الحرارة الآن مابين 17 لـ 26 ومن المتوقع سقوط أمطار غدا ودرجة الحرارة يوم المباراة ستكون مابين 17 لـ 27".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر سيخوض مرانه الرئيسي غدا على ملعب المباراة".

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