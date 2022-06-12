مدرب السنغال: بايرن هو المكان الأمثل لـ ماني

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن بايرن ميونيخ سيكون المكان الأمثل لنجمه ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وربطت العديد من التقارير النجم السنغالي بالانضمام لبايرن هذا الصيف.

وقال سيسيه في تصريحات نشرها موقع senego: "سأخبر لاعبي منتخب السنغال بضرورة تسوية مشاكل العقود قبل انطلاق كأس العالم".

وأضاف "سمعت عن ارتباط ساديو ماني بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، بالنسبة لي هو فريق يستحق اللعب معه، فهو فريق يتبع أسلوب الضغط مع مدربه الألماني يوليان ناجلزمان".

وأكمل "لقد لعب ساديو في سالزبورج بالنمسا، على حدود ألمانيا، وهذا يعني أنه لن يذهب إلى منطقة غير مألوفة بالنسبة له".

وأتم "بالنسبة لي، أشعر أن المكان الأمثل بالنسبة لماني هو بايرن ميونيخ".

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من جهته، رفض حسن صالح حميديتيش مدير بايرن ميونيخ التحدث صراحة عن موقف ناديه من صفقة ساديو ماني نجم ليفربول.

تشير العديد من التقارير إلى أن ماني اقترب بشدة من الانضمام إلى بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حميديتيش لجريدة بيلد: "بشكل عام، نحاول تعزيز قوة فريقنا".

وأضاف "نحن نعمل على عدة خيارات في الهجوم. سوق الانتقالات ليس سهلا، فهو يعتمد دائما على الإمكانيات المالية للنادي".

ورفض تحديد اسم ماني قائلا "لا أريد للحديث عن لاعبي الأندية الأخرى".

وحين سئل هل يقصد خيارات أخرى غير ماني، أجاب قائلا "بالطبع لا يمكننا الاعتماد على خيار واحد لتعزيز هجومنا. يجب أن يكون لدينا عدة خيارات".

وعن موقف هدافه روبرت ليفاندوفسكي، أوضح "ليفا لديه عقد معنا حتى عام 2023 ونحن سعداء جدا بوجوده هنا. أعتقد أن الأمور ستصبح أكثر هدوءا الآن".

قبل أيام، كشفت جريدة بيلد آخر مستجدات تفاوض بايرن ميونيخ وليفربول حول النجم السنغالي ساديو ماني.

وتربط الكثير من التقارير اقتراب ماني من الانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وأوضحت بيلد أن حسن صالح حميديتش مدير بايرن يخطط للسفر إلى إنجلترا للقاء مسؤولي ليفربول من أجل التفاوض على صفقة ماني.

حميديتش كان على اتصال مكثف مع جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، حسب التقرير.

ووعدت إدارة ليفربول ماني بأن النادي لن يقف في طريقه. بعدما أبلغ وكيل اللاعب بورن بيزيمر النادي برغبة موكله في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وأفاد التقرير بأن كل الأطراف تريد انفصالا وديا دون مشاكل.

ويعتمد مسؤولو بايرن على تقدير ليفربول لدورهم أثناء صفقة انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول قبل عامين مقابل 25 مليون يورو بعد مفاوضات سلسة وسريعة.

بايرن ميونيخ على استعداد لتحسين عرضه المالي. لكن ليفربول يدرك أن بايرن في وضع جيد لأن النادي البافاري اتفق بالفعل مع ماني على صفقة مدتها 3 سنوات.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن عدم وجود مشكلة في الاتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ ولكن لا يوجد اتفاق بين الناديين بشأن رسوم الصفقة حتى الآن.

وأوضح رومانو أن ماني مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن الشروط الشخصية ولا توجد أي مشكلة في تلك النقطة.

وأشار إلى أن ليفربول لم يوافق حتى الآن بشأن العرض المقدم من بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين الناديين في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن رفض ليفربول العرض المقدم من بايرن ميونيخ وقيمته 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وتشمل المكافآت على سبيل المثال تحقيق بايرن ميونيخ للقب دوري أبطال أوروبا أو الأهداف التي يسجلها ماني.

وألمح ماني قبل أيام إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

فقد قال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وعاد ماني ليوضح تصريحاته الأخيرة قائلا "إنه كان يمزح فقط".

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على صعيد المنتخب توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وتأهل إلى كأس العالم.

ولعب ماني 51 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي في مختلف المسابقات وساهم في 28 هدفا.

ونجح ماني في تسجيل 23 هدفا بينما صنع 5 آخرين.

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