خبر في الجول - الخطيب وياسين منصور يجتمعان مع موسيماني

السبت، 11 يونيو 2022 - 23:23

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور رئيس شركة الكرة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اجتماعا -الآن- مساء السبت.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الاجتماع يشهد مناقشة المدرب الجنوب إفريقي في الأمور الفنية والإدارية لفريق الكرة ومستقبله مع الأهلي.

يأتي ذلك عقب ساعات من عودة موسيماني إلى القاهرة عقب إتمام الدورة التدريبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي "كاف برو" في المغرب.

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ويستكمل الاجتماع الحالي، الاجتماع الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي ولم ينته نظرا للحالة الصحية لموسيماني.

وتم الاجتماع حينها بالفيديو نظرا لتواجد موسيماني في المغرب لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة.

ووصلت مويرا ثلاجالي زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أمس إلى القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مويرا لن تحضر الاجتماع إلا إن طلب مجلس الإدارة حضورها.

لكن مويرا ستتواجد في القاهرة لدعم موسيماني قبل الاجتماع وبحث بنوده والتي ينتظر بيتسو ووكيلته التعرف عليها بعد ذلك.

ويلعب الأهلي غدا الأحد الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

بيتسو موسيماني الأهلي محمود الخطيب ياسين منصور
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