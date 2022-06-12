حسين لبيب: من المستحيل أن أفرط في أنس أسامة.. وسبب الشرط الجزائي لـ زيزو

أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك حقيقة موافقة اللجنة على رحيل أنس أسامة وموقف عقد أوباما والشرط الجزائي لـ زيزو.

وتحدث محمد مصيلحي رئيس الاتحاد عن توقيت مفاوضات الأخضر للتعاقد مع أنس أسامة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة صدى البلد: "رحلنا عن نادي الزمالك منذ سبعة أشهر ولم أدخل بوابة النادي منذ رحيلي لتفادي القيل والقال".

وأضاف "لم نتواجد في نادي الزمالك إلا ستة أشهر وفي كل مشكلة أسمع أن لجنة حسين لبيب هي السبب".

وواصل "لم نفعل أي شيء خلال فترة تواجدنا إلا محاولة وضع حلول للمشاكل التي يعاني منها نادي الزمالك باختلاف أنواعها".

وتابع "العقود الخاصة بالثلاثي يوسف أوباما وشيكابالا ومصطفى محمد تم في وقت اللجنة السابقة لنا وليس لنا علاقة بهم ولسنا مسؤولين عنهم".

وعن الشرط الجزائي لـ زيزو، قال: "الاعتماد المادي هو أقل شيء، طالما اللاعب مرتاح في ناديه ويشعر بالتقدير فإنه لن ينظر للشرط الجزائي تماما".

وتابع "الإغراءات المالية يمكنها تغيير تفكير اللاعب بالطبع، ولكن في وقت التجديد كنا في منتصف الدوري وقبلها بفترة قصيرة رحل ساسي ولم نكن لنتحمل رحيل نجم آخر وكان هناك ضغطا كبيرا من إشاعات رحيل زيزو المحتمل للأهلي وعقد اللاعب كان صغيرا وقتها".

واستكمل "اللاعب ووالده طالبا على الأقل التعويض عن الفترة الماضية وتم الاتفاق على مبلغ معين في السنة الأولى ووافقنا له على الشرط الجزائي وقيمته كانت ما سيحصل عليه من النادي خلال ثلاث سنوات وكان من نجوم الفريق وقتها في الفوز بالدوري".

وأوضح حسين لبيب كواليس تفاوض اللجنة مع أنس أسامة لتجديد تعاقده

"تحدثت مع محمد مصيلحي بخصوص أكثر من لاعب في أكثر من لعبة، أولا بخصوص "لعبة" لاعب الكرة الطائرة ووافق على الانتقال للزمالك".

"كنت أرغب في التعاقد مع رامي إبراهيم من سلة الاتحاد وكانت لديه بعض المشاكل مع المدير الفني، تحدثت مع محمد مصيلحي وقال لي أنه سيسأل عن رغبة اللاعب".

"من المستحيل أن أحاول دعم فريق السلة وأترك أنس أسامة نجم الفريق".

"جلسنا مع أنس أسامة ورغبته كانت الاحتراف في أمريكا ووافقنا على ذلك وحصلنا على تعهد منه أنه حال عودته من أمريكا سيعود لنادي الزمالك. فكيف يمكن أن يكون تفكيره في هذا الوقت اللعب مع ناد آخر في مصر؟".

"بعد عودته من أمريكا انضم لمنتخب مصر وتعرض لإصابة، بالاتفاق مع اتحاد السلة وقمنا بتحويله لعمل العملية مع واحد من أفضل الأطباء".

"الجهاز الطبي في الزمالك كان يرى أنه من الأفضل عمل البرنامج التأهيلي هنا ولكن كان رأيه أن يذهب لقطر لأن الأجهزة هناك أفضل ووافقنا على ذلك".

"تحدثنا معه حول المفاوضات وأخبرنا وقتها بأن نجلس مع محمد يوسف وكيل أعماله ووصلنا لاتفاق شبه نهائي معه وأخبرنا بأنه سيعرضه على أنس أسامة ليوقع معه ولكن اللجنة رحلت قبل عودته من قطر".

"لم أفكر مطلقا في الاستغناء عن أنس أسامة أو أوافق على رحيله".

"في النهاية رغبته هي من ستحكم، محمد مصيلحي قال أنه وقع قبل عشرة أيام واللجنة رحلت منذ سبعة أشهر".

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