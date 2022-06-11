مصيلحي: الزمالك عرض لاعبي كرة قدم مقابل أنس أسامة.. والصفقة لم تتم في وجود مرتضى

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع أنس أسامة لاعب الزمالك السابق لكرة السلة، موضحا توقيت التفاوض والتعاقد، ورفضه للتنازل عن اللاعب لاحقا.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أنس أسامة لاعب كبير انتهى تعاقده مع نادي الزمالك فأصبح لاعبا حرا عُرض على نادي الاتحاد السكندري، فعقدنا معه عدة جلسات حتى اقتنع بالانضمام للفريق".

وأضاف "تم توقيع عقود مع اللاعب بالنسخة الجديدة من عقود الاتحاد المصري، وعقد يتبع لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" باللغتين العربية والإنجليزية".

وأوضح "التفاوض مع أنس أسامة تم في فترة لم يكن مرتضى منصور رئيس الزمالك فيها. حسين لبيب كان رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي، وقلت له بصفة شخصية إننا تحدثنا مع اللاعب".

وتابع مصيلحي "في ذلك الوقت كان الزمالك يريد شراء لاعبا من فريقنا لكرة الطائرة، وتم ذلك مقابل مبلغ مالي".

وعن وجود حالة من الشد والجذب بين الاتحاد والزمالك على خلفية تعاقد زعيم الثغر مع أسامة، قال مصيلحي: "هو لاعب مهم بالنسبة لهم ومن الطبيعي أن يحزن الزمالك ويتحدث عن ذلك، ولكني أرى أن هذه هي الرياضة. لاعب انتهى عقده مع الزمالك وبات حرا فتعاقدنا معه".

وأضاف "مرتضى منصور تحدث معي في شهر رمضان الماضي بخصوص أنس أسامة، وفي ذلك الوقت كان يستعد لخوض بطولة إفريقيا مع الزمالك ففضلت عدم الحديث في ذلك الوقت".

وواصل "أنا أملك جماهير كبيرة تساندني في الإسكندرية وأراهن على حبها للنادي، وبالتالي حين نتعاقد مع لاعب بحجم أنس أسامة، ثم يُعرض علينا لاعبين لكرة القدم مقابل التخلي عنه، لا يمكنني قبول ذلك".

وأوضح "لن أذكر أسماء فالمبدأ كان مرفوضا بالنسبة لي. إدارة الزمالك تعلم هذا الكلام جيدا. قبل بضع سنوات تعاقد الزمالك مع اثنين من أحسن لاعبي الاتحاد في كرة السلة بعد نهاية عقودهم ولم نتحدث لأن هذا أمر طبيعي".

وعن العلاقات المتبادلة التي جمعت الزمالك والاتحاد فيما يخص انتقالات اللاعبين قال: "أنا لا أنكر شيئا ولا يمكنني قول ما لم يحدث. الزمالك ساند الاتحاد كما ساند كل أندية مصر على صعيد منح اللاعبين مثل سموحة والمصري والإسماعيلي والمقاولون، ولكن هل يمنحنا هؤلاء اللاعبين على سبيل الهبة أم بمقابل مالي"؟

وأضاف "الكثير من لاعبي كرة القدم في الاتحاد انتقلوا للزمالك مثل علي جبر ويوسف حمدي ولا أحد اعترض على ذلك، فالعلاقات الطيبة تحكم، والعلاقة طيبة بيني وبين مرتضى منصور، إذ لم يحدث بيننا أي مكروه".

ونفى مصيلحي طلب أنس أسامة بفض التعاقد والاستمرار في الزمالك قائلا: "اللاعب تواجد في مكتبي الأسبوع الماضي بحضور لجنة كرة السلة ومن الواضح أنه سعيد بالتواجد معنا".

وأعلن نادي الاتحاد السكندري ضم أنس أسامة لمدة ثلاثة مواسم، بعد أسبوع من إعلان الزمالك تجديد عقد أنس لمدة موسمين. (طالع التفاصيل)

ويعتبر أنس أسامة ثاني صفقات الاتحاد لتدعيم صفوفه للموسم الجديد بعد ضم يوسف شحاتة صانع ألعاب سبورتنج.

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