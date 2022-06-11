دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تتعادل سلبيا مع إنجلترا.. ورقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخ ألمانيا

السبت، 11 يونيو 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا

حسم التعادل مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية، سلبيا بين إنجلترا وإيطاليا وإيجابيا بهدف لكل فريق بين المجر وألمانيا.

وبتلك النتائج يتصدر الأتزوري الترتيب بعد انتصاف المشوار برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين ويأتي خلفه منتخب المجر برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، ويتذيل الأسود الثلاثة بنقطتين من تعادلين وخسارة.

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وسيحل منتخب إيطاليا ضيفا على ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة، بينما يستضيف منتخب إنجلترا نظيره المجري.

إيطاليا × إنجلترا

بدأ منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل معدله العمري 25 عاما و126 يوما كثاني أصغر تشكيل يبدأ به روبرتو مانشيني المواجهات الرسمية بعد مباراة المجر الأسبوع الماضي (25 عاما و18 يوما).

وأشرك مانشيني، فيدريكو جاتي مدافع فروسينوني في خط الدفاع في أول مباراة رسمية.

في المقابل أصبح ثنائي الدوري الإيطالي، فيكايو توموري مدافع ميلان وتامي أبراهام مهاجم روما خامس وسادس لاعب يرتدي قميص إنجلترا ويواجه منتخب إيطاليا.

ولأول مرة منذ سبتمبر 2018 لم تفز إنجلترا في 3 مباريات على التوالي.

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بدأ اللقاء سريعا بين الطرفين، تسديدة من دافيدي فراتيسي من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الثالثة.

رد الأسود الثلاثة أمام جماهير ملعب مولينو جاء قويا، فلم يستغل تامي أبراهام تمريرة دوناروما الخاطئة وسدد من داخل المنطقة في الشباك الخارجية في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة التاسعة مرر سترلينج كرة بينية لـ ماسون ماونت الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وتألق آرون رامسديل في الشوط الأول، فتصدى لتسديدة تونالي من عرضية جيوفاني دي لورينزو أبعدها بقدمه في الدقيقة 24.

وبمجهود فردي أبعد بقبضة يده الحارس الإنجليزي تسديدة قوية من لوكاتيلي خرجت لركنية في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني سدد البديل ويلفريد جنونتو الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر في الشباك من الخارج في الدقيقة 70.

والدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ولأول مرة تنتهي مباراة بين المنتخبين بالتعادل السلبي منذ تصفيات كأس العالم 1998 في أكتوبر 1997.

ألمانيا × المجر

حسم التعادل على ملعب بوشكاش أرينا بنتيجة 1-1.

ولأول مرة في تاريخه يتعادل منتخب ألمانيا بنفس النتيجة في 4 مباريات متتالية.

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زولت ناجي سجل هدف التقدم للمجر في الدقيقة السادسة.

رد الناسيونال مانشافت جاء سريعا في الدقيقة التاسعة، جوناس هوفمان سجل التعادل، وهو هدفه الثاني على التوالي.

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