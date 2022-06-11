علام: غير صحيح أن اتحاد الكرة أخفى خطاب استضافة نهائي إفريقيا عن الأهلي

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد لم يتعمد إخفاء خطاب استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عن الأهلي.

وقال علام عبر قناة صدى البلد: "لا يصح أن يقال إن الاتحاد المصري أخفى خطاب كاف، والأهلي لعب الموسم الماضي النهائي في المغرب ولم يرسل له أحد ليخطره بإمكانية إرسال طلب لاستضافة المباراة".

وأضاف "الأهلي الموسم الماضي كان من الممكن أن يواجه الوداد في النهائي في ملعبه أيضا ولكن الوداد لم يتأهل".

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وأكمل "لم أشاهد أي اتحاد طلب تنظيم نهائي إفريقيا من قبلنا".

وأتم تصريحاته "لا أعرف من أخرج خبر نقل مباراة القمة إلى استاد القاهرة، رابطة الأندية هي المسؤولة عن ذلك".

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