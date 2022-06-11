علام: غير صحيح أن اتحاد الكرة أخفى خطاب استضافة نهائي إفريقيا عن الأهلي
السبت، 11 يونيو 2022 - 22:50
كتب : FilGoal
شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد لم يتعمد إخفاء خطاب استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عن الأهلي.
وقال علام عبر قناة صدى البلد: "لا يصح أن يقال إن الاتحاد المصري أخفى خطاب كاف، والأهلي لعب الموسم الماضي النهائي في المغرب ولم يرسل له أحد ليخطره بإمكانية إرسال طلب لاستضافة المباراة".
وأضاف "الأهلي الموسم الماضي كان من الممكن أن يواجه الوداد في النهائي في ملعبه أيضا ولكن الوداد لم يتأهل".
وأكمل "لم أشاهد أي اتحاد طلب تنظيم نهائي إفريقيا من قبلنا".
وأتم تصريحاته "لا أعرف من أخرج خبر نقل مباراة القمة إلى استاد القاهرة، رابطة الأندية هي المسؤولة عن ذلك".
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