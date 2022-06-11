نادر قمر الدولة يدير مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، في دور الـ32 لكأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021/2022 في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

ويدير المباراة نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سامي هلهل وخالد حسين، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

والثنائي عمرو الشناوي وهشام الدسوقي للفيديو.

وتولى نادر قمر الدولة إدارة 10 مباريات في الدوري المصري الموسم الجاري، من بينهم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وانتهت بالتعادل 1-1.

أما مباراة المصري ضد المنصورة يديرها أسامة إسماعيل ويعاونه كل من أسامة السيد وإبراهيم السوداني، ومحمود ناصف حكما رابعا.

والثنائي مصطفى الشهدي وهاني خيري للفيديو.

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