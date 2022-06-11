نادر قمر الدولة يدير مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر
السبت، 11 يونيو 2022 - 21:16
كتب : بسام أبو بكر
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، في دور الـ32 لكأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021/2022 في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.
ويدير المباراة نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سامي هلهل وخالد حسين، وصبري إبراهيم حكما رابعا.
والثنائي عمرو الشناوي وهشام الدسوقي للفيديو.
وتولى نادر قمر الدولة إدارة 10 مباريات في الدوري المصري الموسم الجاري، من بينهم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وانتهت بالتعادل 1-1.
أما مباراة المصري ضد المنصورة يديرها أسامة إسماعيل ويعاونه كل من أسامة السيد وإبراهيم السوداني، ومحمود ناصف حكما رابعا.
والثنائي مصطفى الشهدي وهاني خيري للفيديو.
اقرأ أيضا:
نرشح لكم
مجاهد: اتحاد الكرة الحالي يحاول أن يداري على أخطاءه.. وأغلب ما فعلته ألغوه مواجهة نارية بين علام ومجاهد عن "خطأ اتحاد الكرة" في أزمة الأهلي وملعب نهائي إفريقيا جمال علام: كاف ظلم الأهلي.. وأقسم أنني لن أترك حق أي ناد مصري وزير الرياضة عن قرارات اتحاد الكرة: ليست من شأني.. وفرت سبل الدعم ولكن لن أدير بنفسي المدير التنفيذي لـ الأهلي: هل يصر اتحاد الكرة على إنكار الخطأ؟ هذه كارثة مساعد فايلر يوضح حقيقة تواصل الأهلي للتواجد في الجهاز الفني من جديد تعرف على خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكم قمة الأهلي والزمالك ملف - كل تصريحات جمال علام.. عن إخفاء خطاب الأهلي ومدرب مصر القادم بعد إيهاب جلال