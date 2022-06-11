مران الزمالك - مسحة لـ فتوح.. وتأهيل أوناجم والمثلوثي

السبت، 11 يونيو 2022 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك والمصري

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين الجهاز الفني واللاعبين حول برنامج المران، حيث حرص فيريرا على شرح بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها.

وخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمسحة طبية بعد إصابته بفيروس كورونا في الفترة الماضية.

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وواصل محمد أوناجم وحمزة المثلوثي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وخاض أوناجم والمثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، ثم خاضا فقرة خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر يوم الإثنين المقبل.

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