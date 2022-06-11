NBA - كيري يتألق ويقود جولدن ستيت للفوز على بوسطن ومعادلة سلسلة النهائي

السبت، 11 يونيو 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

ستيف كيري - جولدن ستيت

قاد ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز فريقه للفوز على بوسطن سيلتيكس في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

واستطاع جولدن ستيت معادلة النتيجة في السلسلة لتصبح التعادل 2-2 في عدد المباريات.

وتألق الأسطورة كيري وسجل 43 نقطة لفريقه أمام بوسطن سيلتيكس الذي لعب المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

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وكان بوسطن حقق الفوز في المباراة الأولى، ثم فاز جولدن ستيت في المباراة الثانية.

قبل أن يفوز بوسطن في الثالثة ويخسر في الرابعة.

وتقام المباراة الخامسة صباح يوم الثلاثاء المقبل بصالة تشيز سينتر الخاصة بفريق جولدن ستيت، في تمام الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

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