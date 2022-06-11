حازم إمام يكشف موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والمدير الفني لاتحاد الكرة أيضا.

وقال حازم إمام في تصريحات صحفية: "سيتم اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي يوم الخميس المقبل".

وأضاف "سيحدث ذلك بعد عرض الأسماء المرشحة على مجلس الإدارة".

وكان البرتغالي نيلو فينجادا يشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة إلى نهاية عقده في مايو الماضي.

أما المنتخب الأوليمبي، فكان يدربه شوقي غريب، المدرب الأسبق للمنتخب الأول أيضا.

وحسبما علم FilGoal.com فقد استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إعلان مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل. (طالع التفاصيل)

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