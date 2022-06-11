حازم إمام يكشف موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي

السبت، 11 يونيو 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

حازم إمام في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والمدير الفني لاتحاد الكرة أيضا.

وقال حازم إمام في تصريحات صحفية: "سيتم اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي يوم الخميس المقبل".

وأضاف "سيحدث ذلك بعد عرض الأسماء المرشحة على مجلس الإدارة".

وكان البرتغالي نيلو فينجادا يشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة إلى نهاية عقده في مايو الماضي.

أما المنتخب الأوليمبي، فكان يدربه شوقي غريب، المدرب الأسبق للمنتخب الأول أيضا.

وحسبما علم FilGoal.com فقد استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إعلان مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب عن أبو ريدة ومجاهد وجمال علام بسبب نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن الهزيمة من ريال مدريد والكرة الذهبية

بيان رسمي من اتحاد الكرة وموعد قرارات جديدة

غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

صفقة جديدة لريال مدريد

حازم إمام اتحاد الكرة المنتخب الأوليمبي
نرشح لكم
جمال علام: اتحاد الكرة مديون بـ600 مليون جنيه.. والمنتخب وعدني بالظهور جيدا أمام كوريا جمال علام: "الدولارات" سبب اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. وهذا هو راتبه اتحاد الكرة: مؤتمر الأهلي؟ سنرد عليه وعلى موضوعات أخرى في بيان شامل جمال علام: ندرس سير ذاتية لاختيار مدرب أجنبي لمنتخب مصر خبر في الجول - وصول موسيماني لـ القاهرة.. ويقود الأهلي أمام المصري بالسلوم نادر قمر الدولة يدير مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر في الجول يكشف سبب غياب علي لطفي ووليد سليمان عن الأهلي أمام المصري بالسلوم قائمة الأهلي - عودة بدر بانون أمام المصري بالسلوم في كأس مصر
أخر الأخبار
دوري الأمم الأوروبية - تعادل هولندا وبولندا.. وتعادل قاتل لـ ويلز مع بلجيكا دقيقة | الكرة الأوروبية
جمال علام: اتحاد الكرة مديون بـ600 مليون جنيه.. والمنتخب وعدني بالظهور جيدا أمام كوريا دقيقة | الكرة المصرية
جمال علام: "الدولارات" سبب اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. وهذا هو راتبه 11 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: مؤتمر الأهلي؟ سنرد عليه وعلى موضوعات أخرى في بيان شامل 34 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال 41 دقيقة | كرة سلة
جمال علام: ندرس سير ذاتية لاختيار مدرب أجنبي لمنتخب مصر 45 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - وصول موسيماني لـ القاهرة.. ويقود الأهلي أمام المصري بالسلوم 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع خالد عبد الناصر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية