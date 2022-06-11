قائمة المنتخب – غياب مرموش.. وانضمام مصطفى شلبي أمام كوريا الجنوبية

السبت، 11 يونيو 2022 - 16:19

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال - مران منتخب مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المسافرة إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية.

ويواجه منتخب مصر منافسه كوريا يوم الثلاثاء المقبل وديا في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة انضمام مصطفى شلبي لاعب إنبي وغياب عمر مرموش للإصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

في الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

في الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

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