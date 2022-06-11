كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أشرف اللقاني

السبت، 11 يونيو 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أعلن الزمالك تمديد تعاقده مع أشرف اللقاني لاعب فريق الطائرة بالنادي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ووقع اللاعب على عقود تجديده للزمالك بعد الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

أشرف اللقاني هو أحد العناصر الأساسية التي شاركت في تتويج الزمالك ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي.

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ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة الأهلي على بطولات الكرة ىالطائرة.

وكان الزمالك قد توج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة النهائية.

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

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