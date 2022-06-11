كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أشرف اللقاني

أعلن الزمالك تمديد تعاقده مع أشرف اللقاني لاعب فريق الطائرة بالنادي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ووقع اللاعب على عقود تجديده للزمالك بعد الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

أشرف اللقاني هو أحد العناصر الأساسية التي شاركت في تتويج الزمالك ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة الأهلي على بطولات الكرة ىالطائرة.