قبل خوسيه مونويرا.. اتحاد الكرة يكشف عن اعتذار إيطاليا عن عدم تواجد الحكم دانيلي دوفيري

كشف اتحاد الكرة عن اعتذار نظيره الإيطالي عن إسناد القمة بين الأهلي والزمالك للحكم لدانيلي دوفيري رغم الموافقة على قدومه من قبل.

ونشر اتحاد الكرة بريدا من نظيره الإيطالي أخبره فيه بموافقته على قدوم طاقم رباعي بالكامل لإدارة القمة.

وأوضح البريد المرسل أن طاقم التحكيم الإيطالي كان سيتكون من:

حكم ساحة: دانيلي دوفيري

حكم مساعد أول: أليساندرو كوستانزو

فحكم مساعد ثان: ماتيو باسيري

حكم رابع: فاليريو ماريني

فيما أكد الاتحاد الإيطالي أنه سيعلم نظيره المصري بأسماء حكام تقنية الفيديو في وقت لاحق مع طلبه معرفة كيفية تسديد تكلفة قدوم الحكام.

ولكن بعد ذلك اعتذر الاتحاد الإيطالي عن عدم إرسال حكامه بسبب ظروف طارئة تتعلق بالتنظيم لديهم لذا يرفضون الطلب.

وأسند اتحاد الكرة المصري القمة إلى الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ19 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

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