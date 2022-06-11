قبل خوسيه مونويرا.. اتحاد الكرة يكشف عن اعتذار إيطاليا عن عدم تواجد الحكم دانيلي دوفيري

السبت، 11 يونيو 2022 - 14:55

كتب : أحمد الخولي

الحكم الإيطالي دانيلي دوفيري

كشف اتحاد الكرة عن اعتذار نظيره الإيطالي عن إسناد القمة بين الأهلي والزمالك للحكم لدانيلي دوفيري رغم الموافقة على قدومه من قبل.

ونشر اتحاد الكرة بريدا من نظيره الإيطالي أخبره فيه بموافقته على قدوم طاقم رباعي بالكامل لإدارة القمة.

وأوضح البريد المرسل أن طاقم التحكيم الإيطالي كان سيتكون من:

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة ردا على الأهلي: لم يطلب استضافة النهائي لكي نقدم طلبا لـ كاف اتحاد الكرة يعلن: الإسباني خوسيه مونويرا يدير قمة الأهلي والزمالك في مباراة تألق مهاجم فيوتشر.. فلسطين بالعلامة الكاملة بخماسية على اليمن صلاح عن الهزيمة ضد السنغال: لم أكن لأبكي لأسبوع.. وطبيعة علاقتي مع ماني

حكم ساحة: دانيلي دوفيري

حكم مساعد أول: أليساندرو كوستانزو

فحكم مساعد ثان: ماتيو باسيري

حكم رابع: فاليريو ماريني

فيما أكد الاتحاد الإيطالي أنه سيعلم نظيره المصري بأسماء حكام تقنية الفيديو في وقت لاحق مع طلبه معرفة كيفية تسديد تكلفة قدوم الحكام.

ولكن بعد ذلك اعتذر الاتحاد الإيطالي عن عدم إرسال حكامه بسبب ظروف طارئة تتعلق بالتنظيم لديهم لذا يرفضون الطلب.

وأسند اتحاد الكرة المصري القمة إلى الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ19 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب عن أبو ريدة ومجاهد وجمال علام بسبب نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن الهزيمة من ريال مدريد والكرة الذهبية

بيان رسمي من اتحاد الكرة وموعد قرارات جديدة

غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

صفقة جديدة لريال مدريد

الأهلي الزمالك الدوري المصري في القمة
نرشح لكم
حازم إمام يكشف موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي قائمة المنتخب – غياب مرموش.. وانضمام مصطفى شلبي أمام كوريا الجنوبية اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة اتحاد الكرة ردا على الأهلي: لم يطلب استضافة النهائي لكي نقدم طلبا لـ كاف اتحاد الكرة يعلن: الإسباني خوسيه مونويرا يدير قمة الأهلي والزمالك الخطيب يكشف عن مطلبين لـ الأهلي و7 رسائل إلى كاف والوداد واتحاد الكرة والجماهير خبر في الجول – غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا بيان رسمي – اتحاد الكرة: قرارات حاسمة بعد لقاء كوريا "الذي تحتم إقامته نظرا للتعاقد المبرم"
أخر الأخبار
حازم إمام يكشف موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي 8 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة المنتخب – غياب مرموش.. وانضمام مصطفى شلبي أمام كوريا الجنوبية ساعة | منتخب مصر
رومانو: ليفربول أتم اتفاقه مع بنفيكا من أجل نونيز ساعة | ميركاتو
اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أشرف اللقاني 2 ساعة | رياضات أخرى
قبل خوسيه مونويرا.. اتحاد الكرة يكشف عن اعتذار إيطاليا عن عدم تواجد الحكم دانيلي دوفيري 2 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة ردا على الأهلي: لم يطلب استضافة النهائي لكي نقدم طلبا لـ كاف 2 ساعة | الكرة المصرية
في مباراة تألق مهاجم فيوتشر.. فلسطين بالعلامة الكاملة بخماسية على اليمن 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا