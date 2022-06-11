اتحاد الكرة ردا على الأهلي: لم يطلب استضافة النهائي لكي نقدم طلبا لـ كاف

السبت، 11 يونيو 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة

رد الاتحاد المصري لكرة القدم على ما ورد في المؤتمر الصحفي لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان موزع على الصحفيين: "إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري ابطال إفريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت أن المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة علي ملعب محايد، على أن يطلب استضافته النادي الراغب في ذلك، وهو ما لم يحدث من أي من الأندية المصرية المشاركة في البطولة".

وأضاف البيان "عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي، وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخاطبة كاف لاستضافة المباراة".

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بيان اتحاد الكرة أكد أيضا على "الأهلي والزمالك لم يطلبا أيضا استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود فريق مغربي للمباراة النهائية، مما يعني أن الأندية المصرية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الأخيرة ولكن من البطولة التي قبلها".

وأتم "وفيما يتصل بالخطاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهائي إفريقيا من بينها بسبب عدم طلب الأهلي أو الزمالك استضافة المباراة".

وكان محمود الخطيب أكد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت أن طلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا لا يقع على عاتق الأندية بل على على اتحاد الكرة.

وأضاف "كيف يتقدم ناد بطلب استضافة النهائي وهو من الوارد أن يقصى من الأدوار الأولى؟".

كما وجه الخطيب العديد من الانتقادات لتعامل اتحاد الكرة مع الأزمة. (طالع التفاصيل)

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