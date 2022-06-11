صلاح عن الهزيمة ضد السنغال: لم أكن لأبكي لأسبوع.. وطبيعة علاقتي مع ماني

قال محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إنه لم يكن ليبكي لأسبوع كامل عقب الهزيمة من السنغال وفشل تأهل الفراعنة لكأس العالم 2022 لكنه أكد في الوقت ذاته شعوره بالحزن نتيجة لما حدث.

وتحدث صلاح في حواره لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائلا: "لم أكن لأبكي أسبوع كامل. بالطبع كنت حزينا، لكن لم يكن بوسعي تغيير شيء، توجهت مباشرة صوب التحدي التالي"".

وواصل "لقد عدت لإنجلترا في الثامنة صباحا وذهبت للاستشفاء وفي الثاني من شهر أبريل لعبت عدة دقائق ضد واتفورد".

وشدد "بالطبع كنت حزينا لكن لم يكن ليمكنني تغيير ما حدث، أنا دائما أفكر في التحدي التالي خاصة في الدوري الإنجليزي".

وعن علاقته بساديو ماني لاعب السنغال وزميله في ليفربول قال: "لا أعرف من أين تأتي الشائعات عنا، لدي علاقة جيدة مع ساديو نحن نتحدث بشكل طبيعي".

وأتم صلاح "نجلس بجوار بعضنا البعض في غرفة خلع الملابس، وهدفنا أن يفوز ليفربول في كل مباراة، لذلك نحاول تمرير الكرة لبعضنا لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وخسر منتخب مصر أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح في كل منهما.

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