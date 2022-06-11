اتحاد الكرة يعلن: الإسباني خوسيه مونويرا يدير قمة الأهلي والزمالك

السبت، 11 يونيو 2022 - 14:12

كتب : أحمد الخولي

الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا

أسند اتحاد الكرة المصري مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية إلى الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ19 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

وستكون هذه ثاني مرة يدير فيها الحكم صاحب الـ39 عاما مباراة لفرق عربية بعدما أدار سابقا لقاء ودي بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم.

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وفي ذلك الوقت فاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

ولم يدر الحكم الإسباني الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة سوى مرة واحدة وكانت في السوبر الإسباني في شهر ديسمبر الماضي.

وحينها فاز ريال مدريد باللقب عقب تغلبه على برشلونة في المباراة التي أقيمت في السعودية بثلاثة أهداف لهدفين.

وإجمالا ادار خوسيه مونييرا 20 مباراة لبرشلونة في كل البطولات فيما أسند له مواجهات ريال مدريد 10 مرات.

ولم يسبق للحكم الإسباني إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي من قبل.

بيد أنه أسند له ثلاث مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر فقط.

ولكنه لم يدر أي مباراة في دور المجموعات أو المباريات الإقصائية.

كما سبق له إدارة مباريات في تصفيات اليورو تحت 19 عاما ودوري أبطال أوروبا للشباب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

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