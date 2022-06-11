الخطيب يكشف عن مطلبين لـ الأهلي و7 رسائل إلى كاف والوداد واتحاد الكرة والجماهير

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدة مطالب لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، كما وجه عددا من الرسائل لـ هاني أبو ريدة سكرتير الاتحاد الإفريقي وجماهير الأهلي.

ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وخسر الأهلي أمام الوداد في الـ30 من شهر مايو الماضي بهدفين دون رد بنهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

كما رفضت المحكمة الرياضية دعوى الأهلي بتأجيل النهائي لحين البت في أزمة الملعب.

وقال الخطيب خلال المؤتمر: "لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب استضافة نهائي إفريقيا رغم تسلمه الخطاب قبل إغلاق موعد التقدم بعد ما يقرب من 40 يوما؟".

واستمر "الأهلي يطلب سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات بعدم الشفافية والفساد والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن جماهير الكرة المصرية من معرفة الحقيقة وإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة لما يخص الصالح العام".

وواصل "نطالب بمبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية وقواعد لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والاطمئنان في القرارات الصادرة عنه وأن يحمي الأندية والمنتخبات المصرية".

وتابع "يحتفظ النادي الأهلي بحق اتخاذ الإجراءات أمام كافة الجهات المعنية أمام كل الأطراف التي تسببت في إلحاق الضرر بالنادي وذلك على ضوء التحقيقات التي تجرى من وزارة الشباب والرياضة".

وشدد "لسنا في خصومة مع كاف بل نطلب العدالة للجميع وأن نطور أنفسنا وأن نتعاون لعدم تكرار السلبيات السابقة لمصلحة الكرة الإفريقية التي تستحق الأفضل".

وأردف "إلى نادي الوداد، خلافنا ليس معكم لكن انطلاقا من العلاقة الطيبة التي تربطنا مع كل الأندية المغربية الشقيقة نتحفظ على ما تعرض له وفد الأهلي الرسمي أثناء دخولهم لملعب المباراة".

وأضاف "كل الشكر لأشرف صبحي وزير الرياضة على تعاونه معنا في تلك الأزمة وحرصك على فتح التحقيقات لمعرفة ما حدث".

وأكمل "إلى هاني أبو ريدة، نحن لم ولن نطلب إلا العدالة لكل الأطراف ومصر فوق الجميع ويجب أن نسعى جميعا من أجل الحقوق المشروعة للأندية المصرية".

وتابع "إلى جمهور الأهلي، نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة الإفريقية ولكن بعد غياب لسبع سنوات عن التتويج بها وحينما نخفق نغلق على أنفسنا ونعمل ولا نتحدث كثيرا. وما يجعلنا نطمئن أننا حاولنا السير في الطريق الصحيح، لذلك تواجدنا في النهائي عن جدارة 5 مرات في آخر 6 سنوات وأعتقد ذلك لم يحدث في أي ناد آخر، لذا يجب ألا نقسو على لاعبينا والجهاز الفني والإداري والطبي والكل عمل وبذل الجهد وحققوا الكثير من البطولات الفترات الأخيرة والأهم أن نستفيد مما حدث جميعا ونستوعب الدرس، ولا تنسوا أن هناك من يزعجه نجاحات ناديكم ويعمل على ذلك، ناديكم يحتاج لكم ويحتاج لمساندتكم التي اعتدنا عليها دائما، وأنتم السند في كل المواقف، فجمهور الأهلي حماه وهذا معروف".

وأتم "لم نعترض الموسم الماضي على تنظيم المغرب للنهائي لأن الملعب تم تحديده قبلها بشهرين وقبل تحديد أطراف نصف النهائي".

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