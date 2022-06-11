مران صباحي لـ منتخب مصر قبل التوجه إلى كوريا

السبت، 11 يونيو 2022 - 12:32

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر استعدادا للتوجه إلى كوريا

خاض منتخب مصر مرانا صباحيا على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية.

ويستعد منتخب مصر للقاء كوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض منتخب مصر المران الأخير قبل التوجه إلى كوريا في السابعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

أخبار متعلقة
ملف مؤتمر الأهلي عن أزمة نهائي إفريقيا - تعرف على كل ما قاله الخطيب وانتقاده لاتحاد الكرة حوار - صلاح: استحققنا الفوز بدوري الأبطال وأعمل بنصيحة فينجر.. وهذا موقفي من الكرة الذهبية مواعيد مباريات اليوم السبت 11-6-2022.. مواجهات نارية في دوري الأمم الدرجة الثالثة - أيمن سعيد: اتفقت على قيادة مركز شباب العبور

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

ثم خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

اقرأ أيضا

غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا

خاص - إيهاب جلال يضم لاعبا جديدا للمنتخب

نتيجة أول مواجهة مصري للشوربجي بعلم إنجلترا

وفاة لاعب الجزائر للمحليين

منتخب مصر كوريا الجنوبية
نرشح لكم
منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة كوريا مدرب كوريا يتحدث عن غياب صلاح.. ويوضح أهدافه من لقاء مصر مؤتمر السولية: سون أبرز لاعبي كوريا لكن كرة القدم لعبة جماعية مؤتمر إيهاب جلال: أبعث بعلامة القلب للشعب الكوري.. واثق من تحقيقهم إنجاز في المونديال طرد راموس.. حكم فرنسي يقود مباراة مصر وكوريا في وجود تقنية الفيديو الهاني سليمان: نصيحتي لـ مصطفى شوبير أن ينسى تربص الناس به بسبب والده سقطت من الذاكرة.. المباراة الدولية الأولى لمنتخب مصر عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال
أخر الأخبار
الزمالك يُحبط مفاجأة الداخلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر 5 دقيقة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ الأهلي: ندرس السير الذاتية لاختيار خليفة موسيماني.. وموقف قمصان من القمة 27 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيله عن ريال مدريد.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لـ مارسيلو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
نهاية دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (1) كرواتيا.. تتواصل معاناة بطل العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر ملحق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا..إلى ركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا