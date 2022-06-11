مران صباحي لـ منتخب مصر قبل التوجه إلى كوريا

خاض منتخب مصر مرانا صباحيا على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية.

ويستعد منتخب مصر للقاء كوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض منتخب مصر المران الأخير قبل التوجه إلى كوريا في السابعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

ثم خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

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