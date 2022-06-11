الخطيب: اتحاد الكرة أضاع حق مصر والأهلي.. وتساؤلات بسبب نيجيريا

تسائل محمود الخطيب رئيس الأهلي عن أسباب رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقبال نيجيريا لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يوافق على استضافتها لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وهُزم الأهلي أمام الوداد في الـ30 من شهر مايو الماضي بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس بالمغرب.

واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

كما رفضت المحكمة الرياضية دعوى الأهلي بتأجيل النهائي لحين البت في أزمة الملعب

وخلال المؤتمر اتهم الخطيب اتحاد الكرة بالتقصير في مساندة الأهلي في أزمة المباراة النهائية.

وقال الخطيب خلال المؤتمر: "كان هناك وجهة نظر في عدم الحديث عن الأمر بعد الهزيمة وأن نغلق الملف، الأهلي ملئ بالبطولات ومكانته في إفريقيا تحتم الإشارة للسلبيات حتى لا تتكرر مرة أخرى لأنه بصراحة شديدة ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة، ومن أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو الذي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو المسؤول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي".

واستمر "أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية، ‎‎أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة وهذه هي الرياضة والنادي الأهلي ناد كبير ولابد أن نستفيد مما حدث وننظر للمستقبل".

وتابع "تفائلت بتولي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي شعرت بالتفاؤل لقدرته على تقديم الأفضل لإفريقيا لكن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افقتر لكل معايير العدالة واللعب النظيف، نحن لسنا هنا لتوزيع الاتهامات هذا ليس النادي الأهلي بل تواجدنا هنا للحديث عما حدث، نعتز بانتمائنا لإفريقيا التي قدمت مواهب فذة في العالم، إفريقيا حاليا بلا مبالغة تملك اللاعبين الأبرز في الكرة الأوروبية وتستحق مكانة أفضل".

وواصل "عرفنا أن هناك منافسة من الإعلام بين السنغال والمغرب لاستضافة النهائي لكن لم نتصور أن يمنح كاف المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة، هذا ليس تقليلا من المغرب فهم قادرون على تنظيم كل شيء، لكن منح المغرب تنظيم المباراة بعد منحهم حق تنظيمها للعام الثاني على التوالي، واستضافة نهائي الكونفدرالية قبل عامين، ومع تواجد الوداد في المنافسة لا يصح أن يكون هناك أفضلية لناد يلعب في ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر".

وأكمل " فوجئنا يوم 9 مايو ببيان من كاف بمنح المغرب حق تنظيم النهائي بعد انسحاب السنغال، وبالتالي حصلت المغرب على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم إفريقيا التي نعتز بها، لماذا لم يعلن كاف عن انسحاب السنغال من التنظيم بفترة وانتظر لحين الإعلان عن منح المغرب حق الاستضافة؟ وأؤكد لا خلاف مع المغرب بل مع ما حدث".

وشدد "إعلان كاف بأن نيجيريا وجنوب إفريقيا لا يمكن لهما استضافة نهائي دوري الأبطال لعدم اكتمال ملفهما، ومن ثم منح نيجيريا حق استضافة نهائي الكونفدرالية أمر يثير التساؤلات ويحتاج إلى تفسير".

وأضاف "سلكنا الطرق القانونية للحفاظ على حق الأهلي وطلبنا من المحكمة الرياضية تأجيل المباراة لحين البت في الأمر، وكنا نعرف أنه يمكن الرفض، وانسحابنا كان يترتب عليه إيقاف عامين بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية فقررنا دائما في مجلس الإدارة لمصلحة النادي للمستقبل وليس للحاضر فقط أن نستمر، وأرسلنا خطابا لكاف للحفاظ على حقوقنا المشروعة منها نصف سعة الاستاد وأن سندفع قيمة تلك التذاكر فورا ولم نتلق أي رد".

وأردف "لمكتب القانوني أكد ضعف موقف الأهلي بسبب ما حدث من اتحاد الكرة واللوائح المطاطية من الاتحاد الإفريقي".

وأتم "تم طرح تذاكر نهائي إفريقيا عبر الإنترنت وللأسف تم حجب الدخول للموقع لأي شخص من خارج البلد وبالتالي من الطبيعي أن تذهب الـ20 ألف تذكرة وأيضا تذاكر الأهلي تذهب لجماهير المنافس ولم نتسلم سوى 2500 تذكرة فقط".

اقرأ أيضا

غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا

خاص - إيهاب جلال يضم لاعبا جديدا للمنتخب

نتيجة أول مواجهة مصري للشوربجي بعلم إنجلترا

وفاة لاعب الجزائر للمحليين