الدرجة الثالثة - أيمن سعيد: اتفقت على قيادة مركز شباب العبور

السبت، 11 يونيو 2022 - 11:03

كتب : رضا السنباطي

سموحة ايمن سعيد

أعلن أيمن سعيد لاعب إنبي السابق عودته لقيادة فريق مركز شباب العبور مرة أخرى.

وتحدث أيمن سعيد لـFilGoal.com قائلا: "تم الاتفاق على عودتي لقيادة فريق مركز شباب العبور عقب الصعود للدرجة الثالثة".

وواصل "سنشارك في مجموعة الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وسنبدأ الإعداد نهاية الشهر الجاري للاستقرار على عناصر الفريق".

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وعن خبراته السابقة قال: "سبق لي العمل مع ناشئين الاتحاد السكندري ونادي رشيد".

وشارك أيمن سعيد شارك مع أندية مركز شباب إيتاي البارود ثم مياه البحيرة ثم الاتحاد السكندري ثم غزل المحلة ثم إنبي ثم اتحاد الشرطة ثم المصري ثم سموحة ثم الاتحاد السكندري ثم المريخ السوداني ثم بتروجت ثم الشرقية ثم الرجاء ثم الإسكندرية للبترول واتخاذ قرار الاعتزال في عمر الـ38.

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