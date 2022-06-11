بي إن: عقوبات صارمة بعد التلاعب بنتيجة مباراة حسم البقاء في الدوري التونسي

عقوبات صارمة أصدرتها لجنة التأديب بالاتحاد التونسي لكرة القدم عقب أحداث مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة بالمسابقة المحلية وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".

وتقدم نادي نجم المتلوى بشكوى رسمية للاتحاد التونسي بشأن وجود شبهة تلاعب في مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهبط على أثرها نجم المتلوي للقسم الثاني.

وقررت لجنة التأديب بالاتحاد التونسي لكرة القدم وفقا لـ"بي إن سبورتس" التالي:

أولا: إجراء مباراة فاصلة لحسم البقاء بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة في ملعب محايد دون جمهور وباستعمال تقنية الفار.

ثانيا: إيقاف لاعبين من ترجي جرجيس 5 سنوات عن النشاط وغرامة 50 ألف دينار بسبب التلاعب بالميثاق الرياضي.

إذاعة "شمس إف إم" التونسية أشارت إلى أن قرارات لجنة التأديب جاءت بعد عدد من التحقيقات وأن الثنائي الموقوف هما حارس مرمى ترجي جرجيس والظهير الأيمن للفريق.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي (مجموعة التتويج) التي تضم 6 فرق برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

فيما تصدر أمل حمام سوسة والأولمبي الباجي (مجموعة تفادي الهبوط) برصيد 9 نقاط وهبط ترجي جرجيس ونجم المتلوي ولكل منهما 6 نقاط وذلك قبل قرار لجنة التاديب بإقامة مباراة فاصلة بين نجم المتلوي وامل حمام سوسة لتحديد هوية الهابط رفقة ترجي جرجيس.

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