المصري بالسلوم: الجماهير ستشاهد مباراة جميلة أمام الأهلي من الطرفين

وعد رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم بتقديم مباراة رائعة أمام الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويستعد المصري بالسلوم أحد أندية الدرجة الثانية للقاء الأهلي يوم الأحد المقبل.

وقال رمضان ناجي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "من حظنا مواجهة الأهلي في كأس مصر وهذا سيكون سبب شهرة لنا، واللاعبون والجهاز الفني كانوا سعداء بوقوع الفريق ضد الأهلي عقب إجراء قرعة كأس مصر".

وأضاف "اللاعبون سيحاولون استغلال تلك المباراة ليظهروا قدراتهم لفرق الدوري الممتاز، ولدينا أسماء مميزة في كل المراكز".

وأكمل "الجماهير ستشاهد مباراة جميلة من طرفين وليس طرف واحد".

وواصل "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق يقدم عروضا جيدة، ويفضل لعب الكرة الهجومية، الكل في حالة تركيز ونسعى لتقديم أداء جيد".

وأتم "نعد جماهير محافظة مطروح بتقديم مباراة جميلة ضد الأهلي".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بدون لاعبيه الدوليين بسبب تحديد موعد المباراة في فترة التوقف الدولي.

وسيرتدي الفريق القميص الأسود في مواجهة الأهلي.

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