كرة سلة - للمرة الأولى في تاريخه.. بيروت بطل لبنان على حساب رفاق إسماعيل أحمد

توج نادي بيروت ببطولة لبنان لكرة السلة عقب الفوز على الرياضي في المباراة السابعة والأخيرة من سلسلة النهائي بنتيجة 79-62.

وغاب إسماعيل أحمد النجم المصري المحترف عن صفوف الرياضي اللبناني بسبب الإصابة.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز الرياضي بنتيجة 71-69 في الثواني الأخيرة قبل أن يحسم فريق الرياضي المباراة الثانية أيضا بنتيجة 20-0 بسبب انسحاب بيروت لأعمال شغب جماهيري.

وعادل فريق بيروت النتيجة في السلسلة بالفوز في المباراتين الثالثة والرابعة بنتيجة 71-57 و89-74 لتصبح النتيجة وقتها 2-2 في المباريات.

وفي المباراة الخامسة نجح الرياضي في خطف الفوز أمام بيروت في الثواني الأخيرة بنتيجة 68-65.

ولجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة بعد تغلب بيروت على الرياضي بنتيجة 78-68 في المباراة السادسة ليتعادل الفريقان 3-3 في المباريات.

بذلك يحقق بيروت اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ويصبح خامس فريق يتوج بالبطولة في تاريخ لبنان.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

ثم انضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري عقب نهائي الموسم في مصر بخسارة الدوري أمام الأهلي.

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