تحديد موعد دربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

الرجاء - الوداد

حددت رابطة الدوري المغربي للمحترفين موعد دربي الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الرجاء قبل 6 جولات من ختام المسابقة.

وأعلنت رابطة الدوري المغربي للمحترفين إقامة مواجهة الرجاء والوداد يوم الخميس 16 يونيو على مركب محمد الخامس.

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وحددت رابطة المحترفين موعد الدربي بعدما أجلته في وقت سابق بسبب ارتباط الوداد بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وتوج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد سجلهما زهير المترجي.

في المقابل يلعب أولمبيك أسفي بقيادة طارق مصطفى ضد المغرب الفاسي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ25.

ويحتل أولمبيك أسفي المركز الـ13 برصيد 27 نقطة فيما يتواجد المغرب الفاسي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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