مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن يقود الفريق أمام المنصورة.. وجديد موقف الشعباني

من سيقود المصري فنيا من على الخطوط أمام المنصورة في كأس مصر، حسام حسن أم التونسي معين الشعباني؟

ويستعد المصري للقاء المنصورة يوم الأحد المقبل في دور الـ 32 من كأس مصر.

وأعلن حسام حسن في وقت سابق توليه مهمة قيادة الفريق، كما قاد الفريق في التدريبات وفاز على كفر الدوار وديا الأسبوع الماضي.

وأوضح مصدر من النادي المصري لـ FilGoal.com: "حسام حسن سيقود الفريق في مباراة المنصورة بدور الـ 32 من كأس مصر، وعقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري والتجديد من عدمه سيعود للمدير الفني ومجلس الإدارة بنهاية الموسم".

ولم يعلن المصري بعد رحيل التونسي معين الشعباني وتعيين العميد مديرا فنيا.

وشدد المصدر قائلا: "قضية معين الشعباني لم تنته بعد، كان من المفترض حل الأمر وديا بين الطرفين".

وأكمل " الشعباني تراجع في اتفاقه، بعدما تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة وهي شهرين بالإضافة إلى شهر ونصف متأخرات بدلا من شهر ونصف والمتفق عليها".

وواصل "كيف يحصل على مستحقات لمدة 3 أشهر ونصف بعد الحصول على 60 ألف دولار كشهرين مقدم في بداية التعاقد، ومن ثم 80 ألف دولار بعد التجديد".

وأردف "كما طالب بدفع الغرامة الموقعة على مجدي تراوي مساعده من كاف والمقدرة بـ 10 آلاف دولار، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادي بالفعل".

وعوقب تراوي بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار بعد أحداث مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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