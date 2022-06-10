كرواتيا تنقذ فرنسا.. أبطال العالم بلا فوز للمباراة الثالثة على التوالي بالتعادل مع النمسا

تعادل منتخب فرنسا مع مضيفه منتخب النمسا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب إرنست هابيل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

سجل أندرياس فايمان هدف النمسا في الدقيقة 37، فيما تعادل كيليان مبابي للديوك في الدقيقة 83.

بذلك يتذيل منتخب فرنسا المجموعة بنقطتين، فيما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة عن كرواتيا، ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بـ 6 نقاط.

الضربة الأولى

حاول منتخب فرنسا في الشوط الأول دون خطورة كبرى، إذ سدد كريم بنزيمة من متابعة في الدقيقة 19 ولكن الحارس باتريك بينتز نجح في التصدي.

وفي الدقيقة 24 حاول كينجسلي كومان ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع، فيما رد الطرف النمساوي بركنية في الدقيقة 28 وصلت إلى ستيفان لاينر الذي سدد بالرأس ولكن تمكن هوجو لوريس حارس فرنسا من التصدي.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 37 بتوقيع أندرياس فايمان، بعد عرضية أرضية قصيرة من كونراد لايمر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

تدخلات ضرورية

في الدقيقة 54 أجرى رالف رانجنيك مدرب النمسا تبديله الأول بنزول فالنتينو لازارو بدلا من ستيفان لاينر، ليرد عليه ديدييه ديشان مدرب فرنسا في الدقيقة 63 بإشراك كيليان مبابي وماتيو جندوزي بدلا من أنطوان جريزمان وأوريلين تشاوميني.

على الجانب الآخر أجرى رانجنيك تبديلين في الدقيقة 64 بخروج ماركو أرنوتوفيتش وأندرياس فايمان ونزول كريم أونيسيو ومايكل جريجوريتش.

أخيرا أتى كريستوفر نكونكو بدلا من كينجسلي كومان في الدقيقة 79، وبالفعل صنع هدف التعادل ببينية إلى كيليان مبابي ليأتي التعادل في الدقيقة 83 بفضل البدلاء.

وكاد مبابي أن يقتنص الفوز في الدقيقة 88 بتسديدة أبعدها الحارس إلى القائم، لتنتهي المباراة بتعادل فرنسا الثاني من أصل 3 مباريات، والثالثة كانت هزيمة.

بذلك يتذيل منتخب فرنسا المجموعة بنقطتين، فيما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة عن كرواتيا، ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بـ 6 نقاط.

رغم ذلك لا يزال موقف فرنسا ليس بهذا السوء، رغم أن فريق واحد فقط سيتأهل من هذه المجموعة، إلا أن المسافة مجرد 4 نقاط، بفضل فوز كرواتيا على الدنمارك بهدف ماريو باساليتش في الدقيقة 69.

فوز كرواتيا الأخير على الدنمارك سمح لفرنسا بالبقاء في المنافسة، إذ منعت الدنمارك من الوصول إلى 9 نقاط وبالتالي الابتعاد عن فرنسا بفارق 7 نقاط، الأمر الذي كان سيعني أن أي فوز للدنمارك في المباريات الثلاث المتبقية يساوي خروج فرنسا رسميا

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