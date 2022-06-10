تقرير: أرسنال يهدد مخطط برشلونة للتعاقد مع رافينيا

دخل أرسنال سباق التعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد بحس صحيفة "تيلجراف" البريطانية.

رافينيا النادي : ليدز يونايتد ليدز يونايتد أرسنال

صاحب الـ25 عاما انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال يرغب في التعاقد مع رافينيا ويعتبره الحل الأمثل لدعم مركز الجناح المهاجم لدى المدفعجية.

وأضافت أن أرسنال ينوي استغلال تعثر برشلونة ماديا وسيقدم عرضا خلال الأيام القليلة المقبلة لضم رافينيا.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد ذكرت أن برشلونة حدد 35 مليون يورو لضم رافينيا فيما يرغب ليدز في الحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن نجمه البرازيلي ما جعل النادي الكتالوني يضع آنخيل دي ماريا كحل بديل.

رافينيا سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

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