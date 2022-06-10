مران الزمالك - ركلات ترجيح استعدادا للداخلية.. وتدريبات إضافية لـ شيكابالا وحفني

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية قبل انطلاق مران اليوم -الجمعة- استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض معظم التدريبات البدنية داخل الصالة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية للتسديد على المرمى مع التمرير السريع حيث استعان بمرمى صغير للتسديد عليه من أجل زيادة الدقة، بجانب التركيز على التسديد بالقدم المعاكسة لكل لاعب من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الإتقان.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع الظهير الأيمن حمزة المثلوثي للاطمئنان على إصابته، حيث أوضح اللاعب أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في موضع الإصابة، وطالبه المدير الفني بعدم التعجل في العودة لحين التعافي بشكل كامل.

وبالفعل أدى التونسي تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب على هامش المران.

ووجه لاعبو الفريق والجهاز الفني التهنئة ليوسف أوباما صانع الألعاب، بعدما رزق اليوم بمولودته الأولى تاليا.

وخضع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية في صالة الألعاب الرياضية بعد المشاركة في جزء كبير من التقسيمة الفنية.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة للثنائي لتنفيذها خلال التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وذلك لرفع معدلات لياقتهما البدنية، على أن يستكمل باقي اللاعبين التقسيمة والتدريبات الفنية.

وأخيرا خاض لاعبو الزمالك فقرة خاصة للتدرب على ركلات الجزاء تحسبا لما يمكن أن يحدث في مباراة إقصائية قد تصل إلى ركلات الترجيح.

وسدد كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني ورزاق سيسيه ومحمد أشرف "روقا".

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

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