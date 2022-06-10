الشوربجي بعد الفوز على طارق مؤمن: يلهمني كثيرا ونتعامل بشكل جيد داخل وخارج الملعب

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - طارق مؤمن

أشاد محمد الشوربجي لاعب الاسكواش بمواجهة المصري طارق مؤمن في نصف نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة واصفا إياه بـ "لاعب ملهم يلهمني كثيرا".

وانتصر الشوربجي في أول مواجهة مصرية له تحت العلم الإنجليزي في نصف النهائي على طارق مؤمن بنتيجة 3-0.

وقال الشوربجي بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع البطولة: "بمجرد الوصول إلى نصف النهائي، يكون لديك أفضل أربعة لاعبين في البطولة، وهو ما تريده المسابقة".

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وأضاف "أقيمت مباراتين رائعتين اليوم، كان بإمكان أي شخص أن يصل إلى النهائي، أي منا، لأكون صادقا. لعب دييجو إلياس بشكل خيالي اليوم وأعتقد أنني لعبت بشكل جيد اليوم أيضا".

وواصل عن إلياس قائلا: "نحن صديقان حميمان حقا. لقد سافرنا معا من مصر في رحلة طويلة للمجيء إلى هنا ونتعاون بشكل جيد حقا. أعتقد أن هذه هي المباراة النهائية الأولى لنا معا، لذلك أعتقد أننا نأمل أن نكافئ بعضنا البعض بشكل جيد وربما يفوز الأفضل".

وعن مواجهة طارق مؤمن أجاب: "أنا وطارق نتعامل بشكل جيد، داخل وخارج الملعب. خضنا منافسة مذهلة في البطولة وكان هذا هو لقاءنا السادس والعشرين. أعتقد أنه اللاعب الذي لعبت أكثر من غيره في مسيرتنا الرياضية".

وأتم مشيدا بمنافسه: "لدي الكثير من الاحترام له وما يفعله. إنه لاعب ملهم يلهمني كثيرا وآمل أن يستمر لسنوات عديدة لأنه فريد جدا كلاعب وأنا أحترمه كثيرا. أتطلع للعب المزيد من المباريات معه".

وتفوق الشوربجي على طارق مؤمن المصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة للاسكواش.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة: 11-7 و11-5 و14-12.

بتلك النتيجة، تفقد مصر حظوظ الفوز بلقب البطولة ويلعب محمد الشوربجي أمام البيروفي دييجو إلياس غدا في النهائي.

وتفوق إلياس في نصف النهائي على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0 أيضا.

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