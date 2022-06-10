التشكيل - فرنسا تمنح كوناتي وكامارا المشاركة الأساسية الأولى ضد النمسا

يخوض منتخب فرنسا مباراته الثالثة في مجموعات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية أمام النمسا، بمشاركة أساسية أولى لـ إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، ولاعب الوسط أبو بكر كامارا المنتقل مؤخرا من مارسيليا إلى أستون فيلا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافار - ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشاوميني - أبو بكر كامارا

أمامهما: موسى ديابي - أنطوان جريزمان - كينجسلي كومان

خط الهجوم: كريم بنزيمة

فيما جاء تشكيل النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك بينتز

خط الدفاع: ستيفان لاينر - جيرنوت ترونر - دافيد ألابا - ماكسيميليان فوبر

خط الوسط: كونراد لايمر - كسافير شلاجر - نيكولاس سيفالد - مارسيل سابيتزر

خط الهجوم: ماركو أرنوتوفيتش - أندرياس فايمان

ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ3 نقاط من فوز على كرواتيا (3-0) وخسارة أمام الدنمارك (2-1)، فيما يحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بنقطة وحيدة، بعد خسارة أمام الدنمارك (2-1) وتعادل مع كرواتيا (1-1).

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