بيل يحسم الجدل: لن أذهب إلى خيتافي

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز × بيلاروسيا

أجاب النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد السابق بصورة قاطعة عن أنباء ارتباطه بالانتقال إلى خيتافي.

وقال بيل في مؤتمر صحفي مع منتخب ويلز: "لن ألعب في خيتافي. هذا أكيد".

وأوضح "أينما سأذهب ستكون صفقة رابحة للطرفين لأني سألعب مباريات قبل كأس العالم".

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ويعتبر بيل البالغ من العمر 32 عاما لاعبا حرا بنهاية عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو.

وقاد بيل بلاده ويلز قبل أيام إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958، وبات مطالبًا بإيجاد فريق والاستمرار في كرة القدم لأجل المشاركة في المونديال الذي يقام نهاية العام الجاري.

ماذا حدث؟

فجّر آنخل توريس رئيس نادي خيتافي مفاجأة مدوية، وكشف عن تواصل وكيل جاريث بيل معه.

وصرّح توريس خلال تقديم الأقمصة الجديدة للفريق: "تحدّثت مع وكيل جاريث بيل منذ 45 دقيقة".

وأضاف توريس: "لقد عرض علينا خدمات اللاعب".

وتابع: "نحتاج إلى دراسة الأمر مع الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي".

وأتم: "إنه لاعب مميز وهناك احتمالية لكننا سنتشاور أولًا في الأمر".

فيما رد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل على تصريح رئيس خيتافي آنخل توريس بشأن موكله.

وسخر جوناثان في تصريحات نقلها فابريزو رومانو صحفي "سكاي" قائلا: "ليس لدي رقم رئيس خيتافي".

وذكرت تقارير صحفية أن بيل عرض نفسه على أتليتكو مدريد، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى كارديف سيتي فريق مدينته.

ويقع خيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد، وقد يكون خيارًا جيدًا للاعب حتى يحافظ على استقرار عائلته دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مدينة أخرى.

واحتل خيتافي المركز 15 في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 39 نقطة.

ويشرف كيكي سانشيز فلوريس لاعب ريال مدريد الأسبق على تدريب خيتافي منذ الموسم الماضي.

ولم يخض بيل إلا 7 مباريات مع ريال مدريد طوال موسم 2021\2022، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

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